Токеноміка Ontology Token (ONT) Дізнайтеся ключову інформацію про Ontology Token (ONT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Ontology Token (ONT) Ontology is a new high-performance public blockchain project & a distributed trust collaboration platform. Ontology provides new high-performance public blockchains that include a series of complete distributed ledgers and smart contract systems. Ontology blockchain framework supports public blockchain systems and is able to customize different public blockchains for different applications. Ontology supports collaboration amongst chain networks with its various protocol groups. Ontology will constantly provide common modules on the underlying infrastructure for different kinds of distributed scenarios, such as those for the distributed digital identity framework, distributed data exchange protocol, and so on. Based on specific scenario requirements, Ontology will continue to develop new common modules. Офіційний вебсайт: https://ont.io/ Whitepaper: https://docs.ont.io Оглядач блокчейну: https://explorer.ont.io/ Купити ONT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Ontology Token (ONT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Ontology Token (ONT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 104,28M $ 104,28M $ 104,28M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 914,70M $ 914,70M $ 914,70M FDV (повністю розведена вартість): $ 114,00M $ 114,00M $ 114,00M Історичний максимум: $ 2,96 $ 2,96 $ 2,96 Історичний мінімум: $ 0,1058056271007376 $ 0,1058056271007376 $ 0,1058056271007376 Поточна ціна: $ 0,114 $ 0,114 $ 0,114 Дізнайтеся більше про ціну Ontology Token (ONT)

Токеноміка Ontology Token (ONT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Ontology Token (ONT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ONT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ONT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ONT, досліджуйте ціну токена ONT в реальному часі!

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