Ціна Super Useless Token (SUT)
Поточна ціна Super Useless Token (SUT) сьогодні становить 0.02814204 USD з ринковою капіталізацією $ 975.26K USD. Ціна SUT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Super Useless Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.96K USD
- зміна ціни Super Useless Token протягом дня — +38.43%
- циркуляційна пропозиція – 34.12M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Super Useless Token до USD становила $ +0.00781326.
За останні 30 днів зміна ціни Super Useless Token до USD становила $ -0.0194781865.
За останні 60 днів зміна ціни Super Useless Token до USD становила $ -0.0205617760.
За останні 90 днів зміна ціни Super Useless Token до USD становила $ -0.14115462469480237.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00781326
|+38.43%
|30 днів
|$ -0.0194781865
|-69.21%
|60 днів
|$ -0.0205617760
|-73.06%
|90 днів
|$ -0.14115462469480237
|-83.37%
Останній аналіз цін Super Useless Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.22%
+38.43%
+12.82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$SUT, short for Super Useless Token, is a playful and unique token central to the MORCHI mini-game experience. Players can earn $SUT by interacting daily with their MORCHI tapp, completing tasks like Chug Energy Drink, Gym Grind, and Cold Shower. $SUT serves multiple purposes within the game. It can be used to level up your MORCHI, with all tokens used for leveling being burned in the process. Additionally, $SUT is tradable on the DOOAR DEX, where it can be exchanged for GMT. The total supply of $SUT is capped at 66 million tokens, with 70% allocated to in-game rewards, 10% locked in a liquidity pool, and 20% reserved for the team and marketing events. As players level up their MORCHI, they burn $SUT but gain more rewards and higher earning potential. At every 5 levels, players can share an invite code with a friend to mint their own MORCHI. Special features are unlocked at Levels 10, 20, and 30, with significant earning increases at Level 10, and the ability to withdraw $SUT tokens starting at Level 20. Despite its playful name, $SUT is a crucial part of the MORCHI mini-game, adding both fun and strategic depth to the experience.
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