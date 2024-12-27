Сьогоднішня ціна Super Useless Token (SUT)

Поточна ціна Super Useless Token (SUT) сьогодні становить 0.02814204 USD з ринковою капіталізацією $ 975.26K USD. Ціна SUT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Super Useless Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.96K USD

- зміна ціни Super Useless Token протягом дня — +38.43%

- циркуляційна пропозиція – 34.12M USD

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