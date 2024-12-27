Ціна SunContract (SNC)
Поточна ціна SunContract (SNC) сьогодні становить 0.03983486 USD з ринковою капіталізацією $ 4.89M USD. Ціна SNC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SunContract:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 201.96K USD
- зміна ціни SunContract протягом дня — +2.42%
- циркуляційна пропозиція – 122.71M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SunContract до USD становила $ +0.00094028.
За останні 30 днів зміна ціни SunContract до USD становила $ -0.0067359274.
За останні 60 днів зміна ціни SunContract до USD становила $ -0.0022082056.
За останні 90 днів зміна ціни SunContract до USD становила $ -0.01782447020040269.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00094028
|+2.42%
|30 днів
|$ -0.0067359274
|-16.90%
|60 днів
|$ -0.0022082056
|-5.54%
|90 днів
|$ -0.01782447020040269
|-30.91%
Останній аналіз цін SunContract: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.18%
+2.42%
+3.02%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SunContract is an energy trading platform that utilizes blockchain technology to create a new business model for buying and selling electricity. If you believe that blockchain technology can solve many of today's problems and that we are the team to take it to the energy sector, you are welcome to contribute.
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