Сьогоднішня ціна SunContract (SNC)

Поточна ціна SunContract (SNC) сьогодні становить 0.03983486 USD з ринковою капіталізацією $ 4.89M USD. Ціна SNC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SunContract:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 201.96K USD

- зміна ціни SunContract протягом дня — +2.42%

- циркуляційна пропозиція – 122.71M USD

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