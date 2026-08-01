Сьогоднішня ціна Spawn

Поточна ціна Spawn (SPAWN) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,25% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SPAWN до USD становить $ 0 за SPAWN.

Spawn наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 31 824, з циркуляційною пропозицією у 899,99M SPAWN. Протягом останніх 24 годин SPAWN торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SPAWN змінився на -0,34% за останню годину та на +51,83% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Spawn (SPAWN)

Ринкова капіталізація $ 31,82K$ 31,82K $ 31,82K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 31,82K$ 31,82K $ 31,82K Циркуляційне постачання 899,99M 899,99M 899,99M Загальна пропозиція 999 985 065,63483 999 985 065,63483 999 985 065,63483

Поточна ринкова капіталізація Spawn — $ 31,82K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SPAWN — 899,99M, зі загальною пропозицією 999985065.63483. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 31,82K.