Інформація щодо ціни SolControl (SCTRL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00296632$ 0,00296632 $ 0,00296632 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,23% Зміна ціни (1 дн.) +9,78% Зміна ціни (за 7 дн.) +119,11% Зміна ціни (за 7 дн.) +119,11%

Актуальна ціна SolControl (SCTRL) становить --. За останні 24 години SCTRL торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SCTRL становить $ 0,00296632, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SCTRL змінився на +0,23% за останню годину, +9,78% за 24 години та на +119,11% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо SolControl (SCTRL)

Ринкова капіталізація $ 456,10K$ 456,10K $ 456,10K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 456,10K$ 456,10K $ 456,10K Циркуляційне постачання 1,01B 1,01B 1,01B Загальна пропозиція 1 011 714 374,29149 1 011 714 374,29149 1 011 714 374,29149

Поточна ринкова капіталізація SolControl — $ 456,10K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SCTRL — 1,01B, зі загальною пропозицією 1011714374.29149. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 456,10K.