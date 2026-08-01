Сьогоднішня ціна SOLBOY

Поточна ціна SOLBOY (SOLBOY) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2.80% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SOLBOY до USD становить $ 0 за SOLBOY.

SOLBOY наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 60,991, з циркуляційною пропозицією у 999.99M SOLBOY. Протягом останніх 24 годин SOLBOY торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SOLBOY змінився на -1.84% за останню годину та на -10.79% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо SOLBOY (SOLBOY)

Ринкова капіталізація $ 60.99K$ 60.99K $ 60.99K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 60.99K$ 60.99K $ 60.99K Циркуляційне постачання 999.99M 999.99M 999.99M Загальна пропозиція 999,988,209.525121 999,988,209.525121 999,988,209.525121

Поточна ринкова капіталізація SOLBOY — $ 60.99K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SOLBOY — 999.99M, зі загальною пропозицією 999988209.525121. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 60.99K.