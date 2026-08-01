Яка зараз ціна Solanium?

Solanium торгують за ₴0.1336671254867128592000, що відображає зміну ціни на рівні -4.06% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як SLIM порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -4.06% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо SLIM перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Solanium виглядає у порівнянні з токенами категорії Solana Ecosystem,Launchpad?

У сегменті Solana Ecosystem,Launchpad SLIM демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Solanium?

Ринкова капіталізація ₴13365654.71734610576000 розташовує SLIM на #4193 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴0.1331474658482181056000 до ₴0.1400295401446193632000, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують SLIM?

Solanium згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку SLIM?

З 99991890.852943 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.