Яка зараз ринкова ціна Skill Stacker?

Skill Stacker оцінюється в ₴0.0849409513993239808000, зі зміною -1.60% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має STKR?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення STKR у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний Skill Stacker у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість STKR?

Обігова кількість становить 953931562.981086, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для Skill Stacker?

Skill Stacker згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як STKR виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Education,Solana Ecosystem,Meme,Pump.fun Ecosystem?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Education,Solana Ecosystem,Meme,Pump.fun Ecosystem, імпульс STKR залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.