Сьогоднішня ціна RYFT

Поточна ціна RYFT (RYFT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,18% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RYFT до USD становить $ 0 за RYFT.

RYFT наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 48 320, з циркуляційною пропозицією у 113,45M RYFT. Протягом останніх 24 годин RYFT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00177933, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці RYFT змінився на -0,96% за останню годину та на -16,91% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 875,48.

Ринкова інформація щодо RYFT (RYFT)

Ринкова капіталізація $ 48,32K$ 48,32K $ 48,32K Обсяг (за 24 год) $ 875,48$ 875,48 $ 875,48 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 762,69K$ 762,69K $ 762,69K Циркуляційне постачання 113,45M 113,45M 113,45M Загальна пропозиція 1 370 359 913,0 1 370 359 913,0 1 370 359 913,0

Поточна ринкова капіталізація RYFT — $ 48,32K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 875,48. Циркуляційна пропозиція RYFT — 113,45M, зі загальною пропозицією 1370359913.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 762,69K.