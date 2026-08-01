Сьогоднішня ціна Robinfun

Поточна ціна Robinfun (ROBINFUN) сьогодні становить $ 0, зі зміною 11,65% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ROBINFUN до USD становить $ 0 за ROBINFUN.

Robinfun наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 74.805, з циркуляційною пропозицією у 1,00B ROBINFUN. Протягом останніх 24 годин ROBINFUN торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00130218, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ROBINFUN змінився на -%0,15 за останню годину та на -%41,65 за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Robinfun (ROBINFUN)

Ринкова капіталізація $ 74,81K$ 74,81K $ 74,81K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 74,81K$ 74,81K $ 74,81K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Поточна ринкова капіталізація Robinfun — $ 74,81K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ROBINFUN — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 74,81K.