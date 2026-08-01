Сьогоднішня ціна RIP

Поточна ціна RIP (RIP) сьогодні становить $ 0, зі зміною 34.36% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RIP до USD становить $ 0 за RIP.

RIP наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 108,257, з циркуляційною пропозицією у -- RIP. Протягом останніх 24 годин RIP торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці RIP змінився на -1.41% за останню годину та на +46.91% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 6.11K.

Ринкова інформація щодо RIP (RIP)

Ринкова капіталізація $ 108.26K$ 108.26K $ 108.26K Обсяг (за 24 год) $ 6.11K$ 6.11K $ 6.11K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 108.26K$ 108.26K $ 108.26K Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 982,702,072.29 982,702,072.29 982,702,072.29

Поточна ринкова капіталізація RIP — $ 108.26K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 6.11K. Циркуляційна пропозиція RIP — --, зі загальною пропозицією 982702072.29. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 108.26K.