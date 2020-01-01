Токеноміка Resolv USR (USR) Дізнайтеся ключову інформацію про Resolv USR (USR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Resolv USR (USR) Resolv is a protocol that maintains USR, an overcollateralized stablecoin natively backed by Ether (ETH). USR achieves its peg by hedging its collateral pool and maintaining a tokenized insurance fund called RLP. Users can stake USR to obtain the yield-bearing version called stUSR. USR is minted by depositing liquid assets, such as USDC or USDT, on 1:1 value basis. When USR is redeemed, a user receives a 1:1 equivalent to the notional amount. Офіційний вебсайт: https://www.resolv.xyz/ Whitepaper: https://docs.resolv.xyz/litepaper Купити USR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Resolv USR (USR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Resolv USR (USR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 220,25M $ 220,25M $ 220,25M Загальна пропозиція: $ 220,31M $ 220,31M $ 220,31M Циркуляційна пропозиція: $ 220,31M $ 220,31M $ 220,31M FDV (повністю розведена вартість): $ 220,25M $ 220,25M $ 220,25M Історичний максимум: $ 1,022 $ 1,022 $ 1,022 Історичний мінімум: $ 0,959194 $ 0,959194 $ 0,959194 Поточна ціна: $ 0,999728 $ 0,999728 $ 0,999728 Дізнайтеся більше про ціну Resolv USR (USR)

Токеноміка Resolv USR (USR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Resolv USR (USR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів USR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів USR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку USR, досліджуйте ціну токена USR в реальному часі!

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