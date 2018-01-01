Токеноміка Terra Classic (LUNC) Дізнайтеся ключову інформацію про Terra Classic (LUNC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Terra Classic (LUNC) Terra Classic is a blockchain protocol that uses fiat-pegged stablecoins to power price-stable global payments systems. Terra stablecoins offer instant settlements, low fees, and seamless cross-border exchange - loved by millions of users and merchants. Terra aims to make its stablecoins available to every developer on every blockchain. Now live on Ethereum and Solana, and coming to more soon. Terra was founded in January 2018 by Daniel Shin and Do Kwon. LUNA, a native token on Terra, is used to stabilize the price of the protocol's stablecoins. LUNA holders are also able to submit and vote on governance proposals, giving it the functionality of a governance token. Офіційний вебсайт: https://www.terra-classic.money Whitepaper: https://classic-docs.terra.money Оглядач блокчейну: https://finder.terra.money/classic Купити LUNC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Terra Classic (LUNC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Terra Classic (LUNC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 297,71M $ 297,71M $ 297,71M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 5,46T $ 5,46T $ 5,46T FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,00059231 $ 0,00059231 $ 0,00059231 Історичний мінімум: $ 0,000016754152692065 $ 0,000016754152692065 $ 0,000016754152692065 Поточна ціна: $ 0,00005448 $ 0,00005448 $ 0,00005448 Дізнайтеся більше про ціну Terra Classic (LUNC)

Токеноміка Terra Classic (LUNC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Terra Classic (LUNC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LUNC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LUNC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LUNC, досліджуйте ціну токена LUNC в реальному часі!

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