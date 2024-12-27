Сьогоднішня ціна Resolv USR (USR)

Поточна ціна Resolv USR (USR) сьогодні становить 1.001 USD з ринковою капіталізацією $ 243.53M USD. Ціна USR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Resolv USR:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.40M USD

- зміна ціни Resolv USR протягом дня — -0.14%

- циркуляційна пропозиція – 243.41M USD

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