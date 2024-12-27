Ціна Resolv USR (USR)
Поточна ціна Resolv USR (USR) сьогодні становить 1.001 USD з ринковою капіталізацією $ 243.53M USD. Ціна USR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Resolv USR:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.40M USD
- зміна ціни Resolv USR протягом дня — -0.14%
- циркуляційна пропозиція – 243.41M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Resolv USR до USD становила $ -0.001437411455623.
За останні 30 днів зміна ціни Resolv USR до USD становила $ -0.0011952941.
За останні 60 днів зміна ціни Resolv USR до USD становила $ -0.0042858816.
За останні 90 днів зміна ціни Resolv USR до USD становила $ +0.0023253091607632.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.001437411455623
|-0.14%
|30 днів
|$ -0.0011952941
|-0.11%
|60 днів
|$ -0.0042858816
|-0.42%
|90 днів
|$ +0.0023253091607632
|+0.23%
Останній аналіз цін Resolv USR: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.02%
-0.14%
-0.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Resolv is a protocol that maintains USR, an overcollateralized stablecoin natively backed by Ether (ETH). USR achieves its peg by hedging its collateral pool and maintaining a tokenized insurance fund called RLP. Users can stake USR to obtain the yield-bearing version called stUSR. USR is minted by depositing liquid assets, such as USDC or USDT, on 1:1 value basis. When USR is redeemed, a user receives a 1:1 equivalent to the notional amount.
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