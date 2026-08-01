Сьогоднішня ціна Rage Protocol

Поточна ціна Rage Protocol (RAGE) сьогодні становить $ 5,36, зі зміною 0,99% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RAGE до USD становить $ 5,36 за RAGE.

Rage Protocol наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 387 313, з циркуляційною пропозицією у 72,30K RAGE. Протягом останніх 24 годин RAGE торгувався між $ 5,3 (мінімум) та $ 5,38 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 9,65, тоді як історичний мінімум — $ 5,0.

У короткостроковій динаміці RAGE змінився на -0,35% за останню годину та на +6,41% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,25K.

Ринкова інформація щодо Rage Protocol (RAGE)

Ринкова капіталізація $ 387,31K$ 387,31K $ 387,31K Обсяг (за 24 год) $ 1,25K$ 1,25K $ 1,25K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 387,31K$ 387,31K $ 387,31K Циркуляційне постачання 72,30K 72,30K 72,30K Загальна пропозиція 72 304,4988721602 72 304,4988721602 72 304,4988721602

Поточна ринкова капіталізація Rage Protocol — $ 387,31K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,25K. Циркуляційна пропозиція RAGE — 72,30K, зі загальною пропозицією 72304.4988721602. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 387,31K.