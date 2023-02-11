Токеноміка Quick Intel (QKNTL) Дізнайтеся ключову інформацію про Quick Intel (QKNTL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Quick Intel (QKNTL) What is the project about? QUICKI is a suite of safety and security multi-chain tools, with first of its kind scam detection mechanisms for Blockchain, keeping Web3 safer! While other scanners do similar scans, the date is not in real-time. QUICKI scans the asset in real-time at the time of scan to provide an accurate result without stale data. With investors using QUICKI to scan projects before they invest, they get a wholeistic view of that token like taxes, honeypot check, locked liquidity, hidden owner, hidden malicious functions, hidden contract modifiers, and more. Quicki also has a Dashboard that is a one-stop shop for new and existing tokens across chains, directly integrated with the Quicki Scan to quickly spot scams and avoid them. What makes your project unique? QUICKI has created the first of its kind tool that scans down to the contract and alerts on malicious code. History of your project. Launched on February 11th, 2023, and have done over 5 thousand scans on tokens. What’s next for your project? QUICKI’s future plans include expanding to support more chains and become the defacto in safety and security in web3. What can your token be used for? The token can be used to unlock tier levels on the platform that unlocks additional features. Офіційний вебсайт: https://quickintel.io Whitepaper: https://docs.quickintel.io/introduction/welcome-to-quicki-intel Купити QKNTL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Quick Intel (QKNTL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Quick Intel (QKNTL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 627,54K $ 627,54K $ 627,54K Загальна пропозиція: $ 80,00M $ 80,00M $ 80,00M Циркуляційна пропозиція: $ 79,96M $ 79,96M $ 79,96M FDV (повністю розведена вартість): $ 627,87K $ 627,87K $ 627,87K Історичний максимум: $ 0,149149 $ 0,149149 $ 0,149149 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00784834 $ 0,00784834 $ 0,00784834 Дізнайтеся більше про ціну Quick Intel (QKNTL)

Токеноміка Quick Intel (QKNTL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Quick Intel (QKNTL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів QKNTL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів QKNTL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку QKNTL, досліджуйте ціну токена QKNTL в реальному часі!

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