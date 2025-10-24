Інформація щодо ціни PumpMeme (PM) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 1,12 $ 1,12 $ 1,12 Мін. за 24 год $ 1,14 $ 1,14 $ 1,14 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 1,12$ 1,12 $ 1,12 Макс. за 24 год $ 1,14$ 1,14 $ 1,14 Рекордний максимум $ 1,15$ 1,15 $ 1,15 Найнижча ціна $ 1,026$ 1,026 $ 1,026 Зміна ціни (за 1 год) +0,55% Зміна ціни (1 дн.) +0,63% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,77% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,77%

Актуальна ціна PumpMeme (PM) становить $1,14. За останні 24 години PM торгувався між мінімумом у $ 1,12 і максимумом у $ 1,14, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PM становить $ 1,15, тоді як його історичний мінімум — $ 1,026.

Що стосується короткострокових результатів, то PM змінився на +0,55% за останню годину, +0,63% за 24 години та на +0,77% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо PumpMeme (PM)

Ринкова капіталізація $ 19,43M$ 19,43M $ 19,43M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 114,27M$ 114,27M $ 114,27M Циркуляційне постачання 17,00M 17,00M 17,00M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація PumpMeme — $ 19,43M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PM — 17,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 114,27M.