Сьогоднішня ціна Pongo

Поточна ціна Pongo (PONGO) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1.38% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PONGO до USD становить $ 0 за PONGO.

Pongo наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 42,397, з циркуляційною пропозицією у 1.01T PONGO. Протягом останніх 24 годин PONGO торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PONGO змінився на -0.33% за останню годину та на -1.98% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Pongo (PONGO)

Ринкова капіталізація $ 42.40K$ 42.40K $ 42.40K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 42.40K$ 42.40K $ 42.40K Циркуляційне постачання 1.01T 1.01T 1.01T Загальна пропозиція 1,010,101,010,101.0 1,010,101,010,101.0 1,010,101,010,101.0

Поточна ринкова капіталізація Pongo — $ 42.40K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PONGO — 1.01T, зі загальною пропозицією 1010101010101.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 42.40K.