Сьогоднішня ціна Plugin (PLI)

Поточна ціна Plugin (PLI) сьогодні становить 0.04149284 USD з ринковою капіталізацією $ 7.99M USD. Ціна PLI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Plugin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 603.22K USD

- зміна ціни Plugin протягом дня — -4.72%

- циркуляційна пропозиція – 192.69M USD

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