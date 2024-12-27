Ціна Plugin (PLI)
Поточна ціна Plugin (PLI) сьогодні становить 0.04149284 USD з ринковою капіталізацією $ 7.99M USD. Ціна PLI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Plugin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 603.22K USD
- зміна ціни Plugin протягом дня — -4.72%
- циркуляційна пропозиція – 192.69M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Plugin до USD становила $ -0.00205782675698832.
За останні 30 днів зміна ціни Plugin до USD становила $ +0.0284785567.
За останні 60 днів зміна ціни Plugin до USD становила $ +0.0665511087.
За останні 90 днів зміна ціни Plugin до USD становила $ +0.02555144103975479.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00205782675698832
|-4.72%
|30 днів
|$ +0.0284785567
|+68.63%
|60 днів
|$ +0.0665511087
|+160.39%
|90 днів
|$ +0.02555144103975479
|+160.28%
Останній аналіз цін Plugin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.12%
-4.72%
+3.57%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Plugin (PLI) is a decentralized Oracle Platform that provides cost effective solutions to any smart contract which runs on XinFin XDC Network Eco System. Plugin enables the smart contract to connect with the real-time world and the data that it receives from the data feed provider is trustable by maintaining high degree of security. Off-chain computation it does takes care of receiving feed from multiple provider and aggregates the same.
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