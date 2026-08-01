Сьогоднішня ціна Plastic

Поточна ціна Plastic ($PLASTIC) сьогодні становить $ 0, зі зміною 12,34% за останні 24 години. Поточний курс конвертації $PLASTIC до USD становить $ 0 за $PLASTIC.

Plastic наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 319 547, з циркуляційною пропозицією у 986,12M $PLASTIC. Протягом останніх 24 годин $PLASTIC торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00110625, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці $PLASTIC змінився на -0,32% за останню годину та на +0,99% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 2,11K.

Ринкова інформація щодо Plastic ($PLASTIC)

Ринкова капіталізація $ 319,55K$ 319,55K $ 319,55K Обсяг (за 24 год) $ 2,11K$ 2,11K $ 2,11K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 319,55K$ 319,55K $ 319,55K Циркуляційне постачання 986,12M 986,12M 986,12M Загальна пропозиція 986 121 991,962183 986 121 991,962183 986 121 991,962183

Поточна ринкова капіталізація Plastic — $ 319,55K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2,11K. Циркуляційна пропозиція $PLASTIC — 986,12M, зі загальною пропозицією 986121991.962183. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 319,55K.