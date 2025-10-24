Актуальна ціна Pinealon сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни PNL до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни PNL на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Pinealon сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни PNL до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни PNL на MEXC вже зараз.

Ціна Pinealon (PNL)

Актуальна ціна 1 PNL до USD:

--
----
+0,70%1D
Графік ціни Pinealon (PNL) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:00:52 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Pinealon (PNL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,12%

+0,73%

-15,38%

-15,38%

Актуальна ціна Pinealon (PNL) становить --. За останні 24 години PNL торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PNL становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то PNL змінився на -0,12% за останню годину, +0,73% за 24 години та на -15,38% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Pinealon (PNL)

$ 36,35K
$ 36,35K$ 36,35K

--
----

$ 36,35K
$ 36,35K$ 36,35K

999,71M
999,71M 999,71M

999 706 894,553839
999 706 894,553839 999 706 894,553839

Поточна ринкова капіталізація Pinealon — $ 36,35K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PNL — 999,71M, зі загальною пропозицією 999706894.553839. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 36,35K.

Історія ціни Pinealon (PNL) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pinealon до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pinealon до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pinealon до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pinealon до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+0,73%
30 днів$ 0-47,02%
60 днів$ 0-91,47%
90 днів$ 0--

Що таке Pinealon (PNL)

Pinealon ($PNL) is a token within the NootropicsDAO ecosystem, a decentralized autonomous organization on the Solana blockchain. It was launched via pump.science to fund biotech research, with its utility directly tied to a model that turns token trading volume into capital for scientific experiments. The project operates in collaboration with pump.science, a platform that conducts the scientific experiments and streams the results in real-time. This unique model leverages the crypto market to finance real-world scientific studies, with the DAO community governing the use of funds to research and develop nootropics and longevity-enhancing compounds. All experiment data will be tested and made available directly on the platform and fed into Nexus, the project's main knowledge graph. Profits from the sale of physical Pinealon capsules will be used for a perpetual token buy-back and burn mechanism, creating a direct economic link between real-world utility and the token's value. The core purpose of the project is to provide a transparent, community-governed vehicle for accelerating scientific discovery, with all experiment data being tested and made available directly on the platform.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Pinealon (PNL)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Pinealon (USD)

Скільки коштуватиме Pinealon (PNL) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Pinealon (PNL) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Pinealon.

Перегляньте прогноз ціни Pinealon вже зараз!

PNL до місцевих валют

Токеноміка Pinealon (PNL)

Розуміння токеноміки Pinealon (PNL) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена PNL зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Pinealon (PNL)

Скільки сьогодні коштує Pinealon (PNL)?
Актуальна ціна PNL у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна PNL до USD?
Поточна ціна PNL до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Pinealon?
Ринкова капіталізація PNL — $ 36,35K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція PNL?
Циркуляційна пропозиція PNL — 999,71M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) PNL?
PNL досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) PNL?
Історична мінімальна ціна PNL становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі PNL?
Актуальний обсяг торгівлі PNL за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна PNL цього року?
PNL може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни PNL для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:00:52 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

