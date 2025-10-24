Інформація щодо ціни Pinealon (PNL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,12% Зміна ціни (1 дн.) +0,73% Зміна ціни (за 7 дн.) -15,38% Зміна ціни (за 7 дн.) -15,38%

Актуальна ціна Pinealon (PNL) становить --. За останні 24 години PNL торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PNL становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то PNL змінився на -0,12% за останню годину, +0,73% за 24 години та на -15,38% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Pinealon (PNL)

Ринкова капіталізація $ 36,35K$ 36,35K $ 36,35K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 36,35K$ 36,35K $ 36,35K Циркуляційне постачання 999,71M 999,71M 999,71M Загальна пропозиція 999 706 894,553839 999 706 894,553839 999 706 894,553839

Поточна ринкова капіталізація Pinealon — $ 36,35K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PNL — 999,71M, зі загальною пропозицією 999706894.553839. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 36,35K.