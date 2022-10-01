Токеноміка Phoenix Blockchain (PHX) Дізнайтеся ключову інформацію про Phoenix Blockchain (PHX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Phoenix Blockchain (PHX) Phoenix Blockchain (PHX), launched in November 2021, stands as a pioneering force in the cryptocurrency utility space, backed by a robust team of over 50 collaborators and a vibrant volunteer community. Designed as an all-encompassing blockchain solution, PHX addresses the need for a platform that is both inclusive and efficient. Its defining feature is the extremely low transaction fees, which significantly lower the barrier to entry and foster an environment where innovation and creativity can thrive. This approach positions PHX as an accessible and appealing option for a wide range of users, setting it apart in the competitive blockchain ecosystem. The PHX ecosystem is set to expand with the launch of key platforms that promise to enrich user experience and drive widespread adoption. FireSea, an NFT marketplace, will offer creators and artists a dynamic space to trade and display digital assets. Meanwhile, FireSwap, a decentralized exchange and token marketplace, aims to redefine token trading with its user-friendly and secure environment. Additionally, FireSwag, a merchandise store, will further engage the community and strengthen the PHX brand presence. These strategic developments underscore PHX's commitment to creating a comprehensive, low cost, and user-focused blockchain environment. Офіційний вебсайт: http://phoenixblockchain.org/ Whitepaper: https://phoenixblockchain.org/wp-content/uploads/2022/10/Phoenix-Ignite-Paper-v3.0.pdf Купити PHX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Phoenix Blockchain (PHX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Phoenix Blockchain (PHX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 14,87K $ 14,87K $ 14,87K Загальна пропозиція: $ 7,67M $ 7,67M $ 7,67M Циркуляційна пропозиція: $ 7,67M $ 7,67M $ 7,67M FDV (повністю розведена вартість): $ 14,87K $ 14,87K $ 14,87K Історичний максимум: $ 1,45 $ 1,45 $ 1,45 Історичний мінімум: $ 0,00145453 $ 0,00145453 $ 0,00145453 Поточна ціна: $ 0,0019403 $ 0,0019403 $ 0,0019403 Дізнайтеся більше про ціну Phoenix Blockchain (PHX)

Токеноміка Phoenix Blockchain (PHX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Phoenix Blockchain (PHX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PHX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PHX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PHX, досліджуйте ціну токена PHX в реальному часі!

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