Сьогоднішня ціна Phoenix Blockchain (PHX)

Поточна ціна Phoenix Blockchain (PHX) сьогодні становить 0.01394225 USD з ринковою капіталізацією $ 104.79K USD. Ціна PHX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Phoenix Blockchain:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 176.15 USD

- зміна ціни Phoenix Blockchain протягом дня — -1.08%

- циркуляційна пропозиція – 7.54M USD

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