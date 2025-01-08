Ціна Phoenix Blockchain (PHX)
Поточна ціна Phoenix Blockchain (PHX) сьогодні становить 0.01394225 USD з ринковою капіталізацією $ 104.79K USD. Ціна PHX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Phoenix Blockchain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 176.15 USD
- зміна ціни Phoenix Blockchain протягом дня — -1.08%
- циркуляційна пропозиція – 7.54M USD
Отримуйте оновлення цін PHX до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PHX.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Phoenix Blockchain до USD становила $ -0.00015243330096224.
За останні 30 днів зміна ціни Phoenix Blockchain до USD становила $ +0.0067430395.
За останні 60 днів зміна ціни Phoenix Blockchain до USD становила $ +0.0038006475.
За останні 90 днів зміна ціни Phoenix Blockchain до USD становила $ +0.000853728657713516.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00015243330096224
|-1.08%
|30 днів
|$ +0.0067430395
|+48.36%
|60 днів
|$ +0.0038006475
|+27.26%
|90 днів
|$ +0.000853728657713516
|+6.52%
Останній аналіз цін Phoenix Blockchain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.55%
-1.08%
+1.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Phoenix Blockchain (PHX), launched in November 2021, stands as a pioneering force in the cryptocurrency utility space, backed by a robust team of over 50 collaborators and a vibrant volunteer community. Designed as an all-encompassing blockchain solution, PHX addresses the need for a platform that is both inclusive and efficient. Its defining feature is the extremely low transaction fees, which significantly lower the barrier to entry and foster an environment where innovation and creativity can thrive. This approach positions PHX as an accessible and appealing option for a wide range of users, setting it apart in the competitive blockchain ecosystem. The PHX ecosystem is set to expand with the launch of key platforms that promise to enrich user experience and drive widespread adoption. FireSea, an NFT marketplace, will offer creators and artists a dynamic space to trade and display digital assets. Meanwhile, FireSwap, a decentralized exchange and token marketplace, aims to redefine token trading with its user-friendly and secure environment. Additionally, FireSwag, a merchandise store, will further engage the community and strengthen the PHX brand presence. These strategic developments underscore PHX's commitment to creating a comprehensive, low cost, and user-focused blockchain environment.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 PHX до AUD
A$0.0223076
|1 PHX до GBP
￡0.0111538
|1 PHX до EUR
€0.01338456
|1 PHX до USD
$0.01394225
|1 PHX до MYR
RM0.062740125
|1 PHX до TRY
₺0.4925796925
|1 PHX до JPY
¥2.2038514575
|1 PHX до RUB
₽1.4953063125
|1 PHX до INR
₹1.1963844725
|1 PHX до IDR
Rp224.8749685175
|1 PHX до PHP
₱0.8135302875
|1 PHX до EGP
￡E.0.7061749625
|1 PHX до BRL
R$0.085047725
|1 PHX до CAD
C$0.0199374175
|1 PHX до BDT
৳1.69816605
|1 PHX до NGN
₦21.5490021775
|1 PHX до UAH
₴0.5898965975
|1 PHX до VES
Bs0.73893925
|1 PHX до PKR
Rs3.884589695
|1 PHX до KZT
₸7.372940645
|1 PHX до THB
฿0.48184416
|1 PHX до TWD
NT$0.45674811
|1 PHX до CHF
Fr0.012548025
|1 PHX до HKD
HK$0.1083312825
|1 PHX до MAD
.د.م0.1395619225