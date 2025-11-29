AntVerse — це місце, де штучний інтелект поєднується з іграми та метавсесвітом. Штучний інтелект, ігри та метавсесвіт — все це разом створює AntVerse. Ви приносите іскру — історію, концепцію, бачення. Ми приносимо двигун — штучний інтелект, який перетворює це на гру. Результат? Мікровсесвіт, в якому можна грати — ваш власний мурашник. Але це ще не все. Кожен мурашник з'єднується. Розширюється. Еволюціонує. Разом ми будуємо AntVerse — живу, дихаючу цифрову колонію. Ключові особливості: AI Game Builder, модульні ігрові кімнати (мурашники), масштабована архітектура метавсесвіту, цикл створення в реальному часі, працює на $ANT.