Що таке Pear Protocol?

Pear Protocol — це платформа для парних торгів. Вона дозволяє користувачам відкривати «парні торговельні операції» з короткими та довгими позиціями з використанням фінансового важеля, на блокчейні, всього одним кліком. Наприклад, якщо ви вважаєте, що Solana покращить свої показники порівняно з Cardano, ви можете відкрити довгу позицію по парі SOL/ADA на Pear, без проблем побачити графік, легко оцінити й управляти ризиками, а потім поділитися своєю позицією зі спільнотою. Для всіх позицій необхідно лише заставу у вигляді стейблкоїнів (USDC), а на деякі пари доступний фінансовий важіль до 60x.

Яка зараз ціна Pear Protocol?

Pear Protocol (PEAR) торгують за ₴0.6378838270330122720000, що відображає зміну ціни на рівні 1.98% за останні 24 години. Ці дані в режимі реального часу об'єднують ціни з глобальних бірж, щоб надати трейдерам точну оцінку ринку в будь-який момент.

Яку роль грає Pear Protocol у своїй екосистемі?

Як основний актив у мережі -- та частина сектору Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Perpetuals,Arbitrum Ecosystem, PEAR часто забезпечує ключові функції, такі як платежі, стекінг, голосування за управління та стимулювання ліквідності. Його конструкція може впливати на те, як додатки або смарт-контракти працюють у межах його екосистеми.

Наскільки активно торгують PEAR сьогодні?

За останні 24 години PEAR зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг зазвичай свідчить про значний інтерес інвесторів, здоровішу ліквідність та краще виконання як для маленьких, так і для великих трейдерів.

Яка обігується кількість токенів Pear Protocol?

Сьогодні в обігу знаходиться 483895583.6393067 токенів, що визначає доступну кількість для торгівлі. Обігується кількість допомагає інвесторам оцінити дефіцит, динаміку інфляції та потенційне розподілення токенів у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація та рейтинг PEAR?

Наразі Pear Protocol займає ринковий рейтинг №1362 з ринковою капіталізацією ₴308472999.70935910560000, що розміщує його серед визнаних активів у своєму секторі та допомагає інвесторам оцінити його відносний розмір.

Як виглядає результати Pear Protocol за останні 24 години?

Його ціна продемонструвала зміну на рівні 1.98% за останні 24 години. Короткострокові зміни можуть бути впливом настроїв трейдерів, змін ліквідності чи подій, пов’язаних з мережею --.

Як Pear Protocol порівнюється зі схожими активами того ж категорії?

У сегменті Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Perpetuals,Arbitrum Ecosystem PEAR демонструє конкурентоспроможну активність, підтримувану високим рівнем торгів, хорошою ліквідністю та постійним використанням у своїй екосистемі.