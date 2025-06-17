Сьогоднішня ціна Patchy (PATCHY)

Поточна ціна Patchy (PATCHY) сьогодні становить 0,00054178 USD з ринковою капіталізацією $ 475,46K USD. Ціна PATCHY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Patchy:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Patchy протягом дня — +28,57%

- циркуляційна пропозиція – 999,99M USD

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