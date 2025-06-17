Ціна Patchy (PATCHY)
Поточна ціна Patchy (PATCHY) сьогодні становить 0,00054178 USD з ринковою капіталізацією $ 475,46K USD. Ціна PATCHY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Patchy:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Patchy протягом дня — +28,57%
- циркуляційна пропозиція – 999,99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Patchy до USD становила $ +0,00012039.
За останні 30 днів зміна ціни Patchy до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Patchy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Patchy до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00012039
|+28,57%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Patchy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+6,96%
+28,57%
+156,10%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Patchy is a meme coin launched on LetsBonk.fun, centered around a shapeshifting gecko created by the fusion of major crypto meme archetypes. The project stands out through its focus on narrative, consistent content output, and high-quality animated memes. Patchy is designed to evolve with meme trends, collaborating closely with the Bonk ecosystem to push creativity and originality in the space. The team is committed to long-term growth through storytelling, culture, and community engagement.
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