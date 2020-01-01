Токеноміка Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) Дізнайтеся ключову інформацію про Paimon SpaceX SPV Token (SPCX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) offers investors exclusive access to SpaceX's growth potential through a British Virgin Islands Special Purpose Vehicle structure. Each token represents fractional ownership in the underlying SPV that invests in venture capital funds with SpaceX exposure. SPCX provides a unique opportunity to participate in the space industry's leading innovator. The token structure enables global qualified investors to access this premium late-stage venture equity that would typically be unavailable to most. SPCX is deployed on BNB Chain with plans for multi-chain expansion. Офіційний вебсайт: https://app.paimon.finance/spcx Купити SPCX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Paimon SpaceX SPV Token (SPCX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,21M $ 2,21M $ 2,21M Загальна пропозиція: $ 10,00K $ 10,00K $ 10,00K Циркуляційна пропозиція: $ 10,00K $ 10,00K $ 10,00K FDV (повністю розведена вартість): $ 2,21M $ 2,21M $ 2,21M Історичний максимум: $ 225,44 $ 225,44 $ 225,44 Історичний мінімум: $ 219,27 $ 219,27 $ 219,27 Поточна ціна: $ 221,07 $ 221,07 $ 221,07 Дізнайтеся більше про ціну Paimon SpaceX SPV Token (SPCX)

Токеноміка Paimon SpaceX SPV Token (SPCX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SPCX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SPCX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SPCX, досліджуйте ціну токена SPCX в реальному часі!

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