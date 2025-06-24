Ціна Paimon SpaceX SPV Token (SPCX)
Поточна ціна Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) сьогодні становить 219,63 USD з ринковою капіталізацією $ 2,20M USD. Ціна SPCX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Paimon SpaceX SPV Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Paimon SpaceX SPV Token протягом дня — -0,44%
- циркуляційна пропозиція – 10,00K USD
Отримуйте оновлення цін SPCX до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SPCX.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Paimon SpaceX SPV Token до USD становила $ -0,9790882646014.
За останні 30 днів зміна ціни Paimon SpaceX SPV Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Paimon SpaceX SPV Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Paimon SpaceX SPV Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,9790882646014
|-0,44%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Paimon SpaceX SPV Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,00%
-0,44%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) offers investors exclusive access to SpaceX's growth potential through a British Virgin Islands Special Purpose Vehicle structure. Each token represents fractional ownership in the underlying SPV that invests in venture capital funds with SpaceX exposure. SPCX provides a unique opportunity to participate in the space industry's leading innovator. The token structure enables global qualified investors to access this premium late-stage venture equity that would typically be unavailable to most. SPCX is deployed on BNB Chain with plans for multi-chain expansion.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Розуміння токеноміки Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SPCX зараз!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SPCX до VND
₫5 779 563,45
|1 SPCX до AUD
A$338,2302
|1 SPCX до GBP
￡160,3299
|1 SPCX до EUR
€188,8818
|1 SPCX до USD
$219,63
|1 SPCX до MYR
RM933,4275
|1 SPCX до TRY
₺8 712,7221
|1 SPCX до JPY
¥31 936,3983
|1 SPCX до RUB
₽17 238,7587
|1 SPCX до INR
₹18 907,9467
|1 SPCX до IDR
Rp3 600 491,2272
|1 SPCX до KRW
₩300 040,9356
|1 SPCX до PHP
₱12 496,947
|1 SPCX до EGP
￡E.11 128,6521
|1 SPCX до BRL
R$1 205,7687
|1 SPCX до CAD
C$300,8931
|1 SPCX до BDT
৳26 838,786
|1 SPCX до NGN
₦339 982,8474
|1 SPCX до UAH
₴9 195,9081
|1 SPCX до VES
Bs22 621,89
|1 SPCX до PKR
Rs62 287,068
|1 SPCX до KZT
₸114 629,2896
|1 SPCX до THB
฿7 188,4899
|1 SPCX до TWD
NT$6 481,2813
|1 SPCX до AED
د.إ806,0421
|1 SPCX до CHF
Fr177,9003
|1 SPCX до HKD
HK$1 721,8992
|1 SPCX до MAD
.د.م1 987,6515
|1 SPCX до MXN
$4 186,1478