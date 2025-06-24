Сьогоднішня ціна Paimon SpaceX SPV Token (SPCX)

Поточна ціна Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) сьогодні становить 219,63 USD з ринковою капіталізацією $ 2,20M USD. Ціна SPCX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Paimon SpaceX SPV Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Paimon SpaceX SPV Token протягом дня — -0,44%

- циркуляційна пропозиція – 10,00K USD

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