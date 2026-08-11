Сьогоднішня ціна Opcode

Поточна ціна Opcode (OPCODE) сьогодні становить $ 0.03657336, зі зміною 0.02% за останні 24 години. Поточний курс конвертації OPCODE до USD становить $ 0.03657336 за OPCODE.

Opcode наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 36,573,363, з циркуляційною пропозицією у 1.00B OPCODE. Протягом останніх 24 годин OPCODE торгувався між $ 0.03656468 (мінімум) та $ 0.03659852 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.04587377, тоді як історичний мінімум — $ 0.03656468.

У короткостроковій динаміці OPCODE змінився на -- за останню годину та на -0.03% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 407.05.

Ринкова інформація щодо Opcode (OPCODE)

Ринкова капіталізація $ 36.57M$ 36.57M $ 36.57M Обсяг (за 24 год) $ 407.05$ 407.05 $ 407.05 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 36.57M$ 36.57M $ 36.57M Циркуляційне постачання 1.00B 1.00B 1.00B Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Opcode — $ 36.57M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 407.05. Циркуляційна пропозиція OPCODE — 1.00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 36.57M.