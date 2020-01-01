Токеноміка Node Sphere AI (NSAI) Дізнайтеся ключову інформацію про Node Sphere AI (NSAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Node Sphere AI (NSAI) Node Sphere AI is a platform for creating and managing AI agents without code and servers. It provides an interface to configure agents, and set up tasks. AI Agents operate in swarm mode in the cloud infrastructure. Node Sphere AI supports popular chat completion and text to image model providers. Node Sphere AI agents can be automate social media tasks like posting updates, responding to mentions, and engaging with followers. Офіційний вебсайт: https://nodesphereai.com Купити NSAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Node Sphere AI (NSAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Node Sphere AI (NSAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 196,31K $ 196,31K $ 196,31K Загальна пропозиція: $ 999,91M $ 999,91M $ 999,91M Циркуляційна пропозиція: $ 999,91M $ 999,91M $ 999,91M FDV (повністю розведена вартість): $ 196,31K $ 196,31K $ 196,31K Історичний максимум: $ 0,00362121 $ 0,00362121 $ 0,00362121 Історичний мінімум: $ 0,00016006 $ 0,00016006 $ 0,00016006 Поточна ціна: $ 0,00019726 $ 0,00019726 $ 0,00019726 Дізнайтеся більше про ціну Node Sphere AI (NSAI)

Токеноміка Node Sphere AI (NSAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Node Sphere AI (NSAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NSAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NSAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NSAI, досліджуйте ціну токена NSAI в реальному часі!

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