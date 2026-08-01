Сьогоднішня ціна NetClawd

Поточна ціна NetClawd (NETCLAWD) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,78% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NETCLAWD до USD становить $ 0 за NETCLAWD.

NetClawd наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 27 440, з циркуляційною пропозицією у 100,00B NETCLAWD. Протягом останніх 24 годин NETCLAWD торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці NETCLAWD змінився на +0,03% за останню годину та на +1,41% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо NetClawd (NETCLAWD)

Ринкова капіталізація $ 27,44K$ 27,44K $ 27,44K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 27,44K$ 27,44K $ 27,44K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація NetClawd — $ 27,44K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NETCLAWD — 100,00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 27,44K.