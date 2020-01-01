Токеноміка MXNB (MXNB) Дізнайтеся ключову інформацію про MXNB (MXNB), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація MXNB (MXNB) MXNB Stablecoin is a cutting-edge, fiat-collateralized stablecoin designed to bridge the gap between traditional finance and blockchain technology. MXNB is backed by the Mexican Peso (MXN) and built on the Ethereum ERC-20 standard, ensuring seamless compatibility with a variety of wallets and exchanges. Imagine enabling seamless cross-border transactions for multinational corporations, providing instant settlement and liquidity for trade finance, or offering a stable, secure investment vehicle for institutional investors seeking exposure to the Mexican market—all with the efficiency and reliability of MXNB. Financial Inclusion: MXNB aims to revolutionize the digital economy by providing a stable, efficient medium for international transactions, remittances, and commerce. By leveraging blockchain technology, MXNB ensures real-time settlement and reduced transaction costs. Regulatory Compliance: MXNB adheres to international AML/CFT standards, ensuring secure and compliant transactions. Market Entry: Although MXNB tokens are not yet available on exchanges listed on CoinGecko, updates will be provided as soon as the token is launched and available for trading. Expected Launch: Stay informed about the launch and price movements of MXNB by adding it to your CoinGecko watchlist. With a strategic roadmap in place, MXNB is set to become a pivotal player in the financial services industry, offering robust interoperability across financial platforms. Офіційний вебсайт: https://mxnb.mx/ Купити MXNB зараз!

Токеноміка та аналіз ціни MXNB (MXNB) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена MXNB (MXNB), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 192,77K $ 192,77K $ 192,77K Загальна пропозиція: $ 4,00M $ 4,00M $ 4,00M Циркуляційна пропозиція: $ 4,00M $ 4,00M $ 4,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 192,77K $ 192,77K $ 192,77K Історичний максимум: $ 0,056121 $ 0,056121 $ 0,056121 Історичний мінімум: $ 0,0474663 $ 0,0474663 $ 0,0474663 Поточна ціна: $ 0,04818227 $ 0,04818227 $ 0,04818227 Дізнайтеся більше про ціну MXNB (MXNB)

Токеноміка MXNB (MXNB): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки MXNB (MXNB) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MXNB, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MXNB, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MXNB, досліджуйте ціну токена MXNB в реальному часі!

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