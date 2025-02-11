Ціна MXNB (MXNB)
Поточна ціна MXNB (MXNB) сьогодні становить 0.04792721 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MXNB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MXNB:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 39.51 USD
- зміна ціни MXNB протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MXNB до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MXNB до USD становила $ +0.0004013999.
За останні 60 днів зміна ціни MXNB до USD становила $ +0.0001179009.
За останні 90 днів зміна ціни MXNB до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.0004013999
|+0.84%
|60 днів
|$ +0.0001179009
|+0.25%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MXNB: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MXNB Stablecoin is a cutting-edge, fiat-collateralized stablecoin designed to bridge the gap between traditional finance and blockchain technology. MXNB is backed by the Mexican Peso (MXN) and built on the Ethereum ERC-20 standard, ensuring seamless compatibility with a variety of wallets and exchanges. Imagine enabling seamless cross-border transactions for multinational corporations, providing instant settlement and liquidity for trade finance, or offering a stable, secure investment vehicle for institutional investors seeking exposure to the Mexican market—all with the efficiency and reliability of MXNB. Financial Inclusion: MXNB aims to revolutionize the digital economy by providing a stable, efficient medium for international transactions, remittances, and commerce. By leveraging blockchain technology, MXNB ensures real-time settlement and reduced transaction costs. Regulatory Compliance: MXNB adheres to international AML/CFT standards, ensuring secure and compliant transactions. Market Entry: Although MXNB tokens are not yet available on exchanges listed on CoinGecko, updates will be provided as soon as the token is launched and available for trading. Expected Launch: Stay informed about the launch and price movements of MXNB by adding it to your CoinGecko watchlist. With a strategic roadmap in place, MXNB is set to become a pivotal player in the financial services industry, offering robust interoperability across financial platforms.
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