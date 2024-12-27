Сьогоднішня ціна MUT (MUT)

Поточна ціна MUT (MUT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 650.82K USD. Ціна MUT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MUT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 371.08K USD

- зміна ціни MUT протягом дня — +87.98%

- циркуляційна пропозиція – 963.68M USD

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