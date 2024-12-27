Ціна MUT (MUT)
Поточна ціна MUT (MUT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 650.82K USD. Ціна MUT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MUT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 371.08K USD
- зміна ціни MUT протягом дня — +87.98%
- циркуляційна пропозиція – 963.68M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MUT до USD становила $ +0.00032004.
За останні 30 днів зміна ціни MUT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MUT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MUT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00032004
|+87.98%
|30 днів
|$ 0
|-96.08%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MUT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+4.44%
+87.98%
-96.70%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The MUT Token is a revolutionary initiative that aims to promote mutual aid within a growing and supportive community. Developed on the robust Polygon network, the MUT Token offers exclusive benefits to its holders, as well as contributing directly to strengthening the community. To be a pillar of support and growth for communities, using blockchain technology to offer opportunities for mutual aid and exclusive benefits.
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