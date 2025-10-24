Інформація щодо ціни Memory (MEM) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0,03607322 Макс. за 24 год $ 0,03923548 Рекордний максимум $ 0,120607 Найнижча ціна $ 0,03607322 Зміна ціни (за 1 год) -0,50% Зміна ціни (1 дн.) -4,29% Зміна ціни (за 7 дн.) -5,84%

Актуальна ціна Memory (MEM) становить $0,03751268. За останні 24 години MEM торгувався між мінімумом у $ 0,03607322 і максимумом у $ 0,03923548, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MEM становить $ 0,120607, тоді як його історичний мінімум — $ 0,03607322.

Що стосується короткострокових результатів, то MEM змінився на -0,50% за останню годину, -4,29% за 24 години та на -5,84% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Memory (MEM)

Ринкова капіталізація $ 2,82M Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 37,51M Циркуляційне постачання 75,07M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Memory — $ 2,82M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MEM — 75,07M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 37,51M.