Сьогоднішня ціна memes will continue

Поточна ціна memes will continue (MEMES) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,57% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MEMES до USD становить $ 0 за MEMES.

memes will continue наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 523 138, з циркуляційною пропозицією у 1,00B MEMES. Протягом останніх 24 годин MEMES торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,01842502, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MEMES змінився на -0,06% за останню годину та на -9,26% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,02M.

Ринкова інформація щодо memes will continue (MEMES)

Ринкова капіталізація $ 523,14K$ 523,14K $ 523,14K Обсяг (за 24 год) $ 1,02M$ 1,02M $ 1,02M Повністю розведена ринкова капіталізація $ 523,14K$ 523,14K $ 523,14K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація memes will continue — $ 523,14K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,02M. Циркуляційна пропозиція MEMES — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 523,14K.