Ціна Matrix Layer Protocol (MLP)
Поточна ціна Matrix Layer Protocol (MLP) сьогодні становить 0.04017107 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MLP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Matrix Layer Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.80M USD
- зміна ціни Matrix Layer Protocol протягом дня — -1.55%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Matrix Layer Protocol до USD становила $ -0.00063410950484512.
За останні 30 днів зміна ціни Matrix Layer Protocol до USD становила $ -0.0113094456.
За останні 60 днів зміна ціни Matrix Layer Protocol до USD становила $ -0.0034608220.
За останні 90 днів зміна ціни Matrix Layer Protocol до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00063410950484512
|-1.55%
|30 днів
|$ -0.0113094456
|-28.15%
|60 днів
|$ -0.0034608220
|-8.61%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Matrix Layer Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.03%
-1.55%
-10.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Matrix Layer Phone is designed to break the limitations of traditional mobile devices by deeply integrating blockchain technology into smartphones through innovative hardware and software, simplifying users' access to Web3 and enhancing their overall experience.
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