EPT
Balance — це протокол і фреймворк нового покоління в сфері ШІ + Web3 для соціальних мереж і ігор, який безперебійно поєднує технології штучного інтелекту, блокчейну та децентралізованих застосунків. Завдяки інтеграції ШІ-агентів (інтелектуальних, адаптивних цифрових компаньйонів) із ключовими нодами, що керують мережею та гарантують її безпеку, Balance створює надзвичайно інтерактивну децентралізовану екосистему для розваг, продуктивності й не тільки.
Ім'яEPT
РейтингNo.825
Ринкова капіталізація$0.00
Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00
Ринкова частка%
Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)1.61%
Циркуляційна пропозиція2,442,518,929
Максимальна пропозиція10,000,000,000
Загальна пропозиція9,999,999,990
Коефіцієнт циркуляції0.2442%
Дата випуску--
Ціна, за якою актив було випущено вперше--
Історичний максимум0.061734272639565727,2025-04-21
Найнижча ціна0.007516907948050062,2025-05-08
Публічний блокчейнETH
ОписBalance — це протокол і фреймворк нового покоління в сфері ШІ + Web3 для соціальних мереж і ігор, який безперебійно поєднує технології штучного інтелекту, блокчейну та децентралізованих застосунків. Завдяки інтеграції ШІ-агентів (інтелектуальних, адаптивних цифрових компаньйонів) із ключовими нодами, що керують мережею та гарантують її безпеку, Balance створює надзвичайно інтерактивну децентралізовану екосистему для розваг, продуктивності й не тільки.
Сектор
Соціальні мережі
etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.