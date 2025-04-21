EPT

Balance — це протокол і фреймворк нового покоління в сфері ШІ + Web3 для соціальних мереж і ігор, який безперебійно поєднує технології штучного інтелекту, блокчейну та децентралізованих застосунків. Завдяки інтеграції ШІ-агентів (інтелектуальних, адаптивних цифрових компаньйонів) із ключовими нодами, що керують мережею та гарантують її безпеку, Balance створює надзвичайно інтерактивну децентралізовану екосистему для розваг, продуктивності й не тільки.

Ім'яEPT

РейтингNo.825

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)1.61%

Циркуляційна пропозиція2,442,518,929

Максимальна пропозиція10,000,000,000

Загальна пропозиція9,999,999,990

Коефіцієнт циркуляції0.2442%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.061734272639565727,2025-04-21

Найнижча ціна0.007516907948050062,2025-05-08

Публічний блокчейнETH

ОписBalance — це протокол і фреймворк нового покоління в сфері ШІ + Web3 для соціальних мереж і ігор, який безперебійно поєднує технології штучного інтелекту, блокчейну та децентралізованих застосунків. Завдяки інтеграції ШІ-агентів (інтелектуальних, адаптивних цифрових компаньйонів) із ключовими нодами, що керують мережею та гарантують її безпеку, Balance створює надзвичайно інтерактивну децентралізовану екосистему для розваг, продуктивності й не тільки.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.