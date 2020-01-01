Токеноміка Loop ETH (LPETH) Дізнайтеся ключову інформацію про Loop ETH (LPETH), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Loop ETH (LPETH) Loop is a dedicated lending market for Ethereum carry trades. Users can supply a long tail of Liquid Restaking derivatives (e.g., Pendle LP tokens) as collateral to borrow ETH for increased yield and points exposure. The interest charged to borrowers is distributed among ETH-lenders or lpETH stakers and dLP-lockers, thus rewarding high protocol-alignment that allows Loop to scale. Lenders receive back a receipt token, lpETH, that can be used throughout DeFi or be staked to earn passive yield in ETH.

Loopers can borrow ETH against yielding LRT derivatives to perform carry trades for ETH-based yields.

dLP Lockers can lock the protocol’s governance token, LOOP, into a Dynamic Liquidity (dLP) position to earn protocol revenue. Офіційний вебсайт: https://www.loopfi.xyz Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1dhoMFDT1eD6ev3eeDHcy0xSwaF4Rlq8u/view Купити LPETH зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Loop ETH (LPETH) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Loop ETH (LPETH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,66M $ 1,66M $ 1,66M Загальна пропозиція: $ 693,66 $ 693,66 $ 693,66 Циркуляційна пропозиція: $ 693,66 $ 693,66 $ 693,66 FDV (повністю розведена вартість): $ 1,66M $ 1,66M $ 1,66M Історичний максимум: $ 3 642,14 $ 3 642,14 $ 3 642,14 Історичний мінімум: $ 1 543,04 $ 1 543,04 $ 1 543,04 Поточна ціна: $ 2 397,89 $ 2 397,89 $ 2 397,89 Дізнайтеся більше про ціну Loop ETH (LPETH)

Токеноміка Loop ETH (LPETH): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Loop ETH (LPETH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LPETH, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LPETH, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LPETH, досліджуйте ціну токена LPETH в реальному часі!

Прогноз ціни LPETH Хочете знати, куди рухається LPETH? Наша сторінка прогнозу ціни LPETH поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена LPETH зараз!

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