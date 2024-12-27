Сьогоднішня ціна Loop ETH (LPETH)

Поточна ціна Loop ETH (LPETH) сьогодні становить 3,354.62 USD з ринковою капіталізацією $ 1.73M USD. Ціна LPETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Loop ETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.96K USD

- зміна ціни Loop ETH протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 516.68 USD

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