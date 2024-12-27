Ціна Loop ETH (LPETH)
Поточна ціна Loop ETH (LPETH) сьогодні становить 3,354.62 USD з ринковою капіталізацією $ 1.73M USD. Ціна LPETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Loop ETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.96K USD
- зміна ціни Loop ETH протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 516.68 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Loop ETH до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Loop ETH до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Loop ETH до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Loop ETH до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Loop ETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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+51.14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Loop is a dedicated lending market for Ethereum carry trades. Users can supply a long tail of Liquid Restaking derivatives (e.g., Pendle LP tokens) as collateral to borrow ETH for increased yield and points exposure. The interest charged to borrowers is distributed among ETH-lenders or lpETH stakers and dLP-lockers, thus rewarding high protocol-alignment that allows Loop to scale. - Lenders receive back a receipt token, lpETH, that can be used throughout DeFi or be staked to earn passive yield in ETH. - Loopers can borrow ETH against yielding LRT derivatives to perform carry trades for ETH-based yields. - dLP Lockers can lock the protocol’s governance token, LOOP, into a Dynamic Liquidity (dLP) position to earn protocol revenue.
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