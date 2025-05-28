Ціна Linear (LINA)
Поточна ціна Linear (LINA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 959,20K USD. Ціна LINA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Linear:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Linear протягом дня — -1,20%
- циркуляційна пропозиція – 10,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Linear до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Linear до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Linear до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Linear до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1,20%
|30 днів
|$ 0
|-31,04%
|60 днів
|$ 0
|-71,03%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Linear: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,95%
-1,20%
-1,55%
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