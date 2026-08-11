Сьогоднішня ціна LIKE

Поточна ціна LIKE (LIKE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,30% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LIKE до USD становить $ 0 за LIKE.

LIKE наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 274 850, з циркуляційною пропозицією у 395,11M LIKE. Протягом останніх 24 годин LIKE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,041, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці LIKE змінився на -0,08% за останню годину та на +2,45% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 23,00K.

Ринкова інформація щодо LIKE (LIKE)

Ринкова капіталізація $ 274,85K$ 274,85K $ 274,85K Обсяг (за 24 год) $ 23,00K$ 23,00K $ 23,00K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 347,82K$ 347,82K $ 347,82K Циркуляційне постачання 395,11M 395,11M 395,11M Загальна пропозиція 500 000 000,0 500 000 000,0 500 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація LIKE — $ 274,85K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 23,00K. Циркуляційна пропозиція LIKE — 395,11M, зі загальною пропозицією 500000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 347,82K.