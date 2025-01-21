Ціна Ligma Node (LIGMA)
Поточна ціна Ligma Node (LIGMA) сьогодні становить 0.00106633 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LIGMA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ligma Node:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.40K USD
- зміна ціни Ligma Node протягом дня — +6.54%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ligma Node до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ligma Node до USD становила $ +0.0000250662.
За останні 60 днів зміна ціни Ligma Node до USD становила $ -0.0005031466.
За останні 90 днів зміна ціни Ligma Node до USD становила $ -0.001899097860354276.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+6.54%
|30 днів
|$ +0.0000250662
|+2.35%
|60 днів
|$ -0.0005031466
|-47.18%
|90 днів
|$ -0.001899097860354276
|-64.04%
Останній аналіз цін Ligma Node: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.60%
+6.54%
-18.60%
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