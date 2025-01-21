Сьогоднішня ціна Ligma Node (LIGMA)

Поточна ціна Ligma Node (LIGMA) сьогодні становить 0.00106633 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LIGMA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ligma Node:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.40K USD

- зміна ціни Ligma Node протягом дня — +6.54%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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