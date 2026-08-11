Сьогоднішня ціна LienFi

Поточна ціна LienFi (LFI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 6.12% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LFI до USD становить $ 0 за LFI.

LienFi наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 4,015,973, з циркуляційною пропозицією у 63.00B LFI. Протягом останніх 24 годин LFI торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці LFI змінився на -0.23% за останню годину та на -9.28% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо LienFi (LFI)

Ринкова капіталізація $ 4.02M$ 4.02M $ 4.02M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 6.37M$ 6.37M $ 6.37M Циркуляційне постачання 63.00B 63.00B 63.00B Загальна пропозиція 99,999,999,998.0 99,999,999,998.0 99,999,999,998.0

Поточна ринкова капіталізація LienFi — $ 4.02M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LFI — 63.00B, зі загальною пропозицією 99999999998.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6.37M.