Токеноміка Keep Network (KEEP) Дізнайтеся ключову інформацію про Keep Network (KEEP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Keep Network (KEEP) A keep is an off-chain container for private data. Keeps help contracts harness the full power of the public blockchain — enabling deep interactivity with private data. Keep Network aims to provide an off-chain “containers” — called keeps — that should keep private data safe from the public blockchain, thereby enabling smart contracts to maximize the full potential of blockchain tech without compromising on transparency or privacy. Keeps will be used to encrypt and store private data, and the keeps are to be protected by secure multi-party computation (sMPC) that allows generating, storing, encrypting and transmitting of data among different users. Офіційний вебсайт: https://keep.network/ Whitepaper: https://keep.network/whitepaper Купити KEEP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Keep Network (KEEP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Keep Network (KEEP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 41,36M $ 41,36M $ 41,36M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 549,72M $ 549,72M $ 549,72M FDV (повністю розведена вартість): $ 75,24M $ 75,24M $ 75,24M Історичний максимум: $ 6,1 $ 6,1 $ 6,1 Історичний мінімум: $ 0,01905196 $ 0,01905196 $ 0,01905196 Поточна ціна: $ 0,075242 $ 0,075242 $ 0,075242 Дізнайтеся більше про ціну Keep Network (KEEP)

Токеноміка Keep Network (KEEP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Keep Network (KEEP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів KEEP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KEEP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку KEEP, досліджуйте ціну токена KEEP в реальному часі!

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