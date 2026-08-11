Сьогоднішня ціна jesse

Поточна ціна jesse (JESSE) сьогодні становить $ 0,00154776, зі зміною 3,58% за останні 24 години. Поточний курс конвертації JESSE до USD становить $ 0,00154776 за JESSE.

jesse наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 848 025, з циркуляційною пропозицією у 547,91M JESSE. Протягом останніх 24 годин JESSE торгувався між $ 0,00152447 (мінімум) та $ 0,00160062 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,01620661, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці JESSE змінився на +0,97% за останню годину та на +0,44% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 32,57K.

Ринкова інформація щодо jesse (JESSE)

Ринкова капіталізація $ 848,03K$ 848,03K $ 848,03K Обсяг (за 24 год) $ 32,57K$ 32,57K $ 32,57K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,55M$ 1,55M $ 1,55M Циркуляційне постачання 547,91M 547,91M 547,91M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація jesse — $ 848,03K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 32,57K. Циркуляційна пропозиція JESSE — 547,91M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,55M.