Сьогоднішня ціна Ithaca Protocol

Поточна ціна Ithaca Protocol (ITHACA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1.99% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ITHACA до USD становить $ 0 за ITHACA.

Ithaca Protocol наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 272,108, з циркуляційною пропозицією у 666.86M ITHACA. Протягом останніх 24 годин ITHACA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.116504, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ITHACA змінився на -0.00% за останню годину та на +2.11% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 46.12K.

Ринкова інформація щодо Ithaca Protocol (ITHACA)

Ринкова капіталізація $ 272.11K$ 272.11K $ 272.11K Обсяг (за 24 год) $ 46.12K$ 46.12K $ 46.12K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 367.24K$ 367.24K $ 367.24K Циркуляційне постачання 666.86M 666.86M 666.86M Загальна пропозиція 899,999,900.0 899,999,900.0 899,999,900.0

Поточна ринкова капіталізація Ithaca Protocol — $ 272.11K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 46.12K. Циркуляційна пропозиція ITHACA — 666.86M, зі загальною пропозицією 899999900.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 367.24K.