Сьогоднішня ціна IRISnet

Поточна ціна IRISnet (IRIS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.33% за останні 24 години. Поточний курс конвертації IRIS до USD становить $ 0 за IRIS.

IRISnet наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 243,177, з циркуляційною пропозицією у 1.44B IRIS. Протягом останніх 24 годин IRIS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.299467, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці IRIS змінився на -0.00% за останню годину та на +16.34% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 5.95K.

Ринкова інформація щодо IRISnet (IRIS)

Ринкова капіталізація $ 243.18K$ 243.18K $ 243.18K Обсяг (за 24 год) $ 5.95K$ 5.95K $ 5.95K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 362.58K$ 362.58K $ 362.58K Циркуляційне постачання 1.44B 1.44B 1.44B Загальна пропозиція 2,149,219,140.227 2,149,219,140.227 2,149,219,140.227

Поточна ринкова капіталізація IRISnet — $ 243.18K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 5.95K. Циркуляційна пропозиція IRIS — 1.44B, зі загальною пропозицією 2149219140.227. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 362.58K.