Токеноміка Internet Token (INT) Дізнайтеся ключову інформацію про Internet Token (INT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Internet Token (INT) The Internet Token $INT is a new cryptocurrency with a twist: it integrates a weekly lottery system where holders can win cash prizes. When you buy $INT, you automatically get lottery tickets (Ticket NFTs) for a chance to win a share of the weekly pot, which grows with each buy. Офіційний вебсайт: https://theinternettoken.com/ Купити INT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Internet Token (INT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Internet Token (INT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,10M $ 1,10M $ 1,10M Загальна пропозиція: $ 861,44M $ 861,44M $ 861,44M Циркуляційна пропозиція: $ 364,16M $ 364,16M $ 364,16M FDV (повністю розведена вартість): $ 2,59M $ 2,59M $ 2,59M Історичний максимум: $ 0,096725 $ 0,096725 $ 0,096725 Історичний мінімум: $ 0,00149396 $ 0,00149396 $ 0,00149396 Поточна ціна: $ 0,00300902 $ 0,00300902 $ 0,00300902 Дізнайтеся більше про ціну Internet Token (INT)

Токеноміка Internet Token (INT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Internet Token (INT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів INT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів INT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку INT, досліджуйте ціну токена INT в реальному часі!

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