Інформація щодо ціни Interactively ($IXLY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -7,64% Зміна ціни (за 7 дн.) -7,64%

Актуальна ціна Interactively ($IXLY) становить --. За останні 24 години $IXLY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум $IXLY становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то $IXLY змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -7,64% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Interactively ($IXLY)

Ринкова капіталізація $ 16,95K$ 16,95K $ 16,95K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 16,95K$ 16,95K $ 16,95K Циркуляційне постачання 998,72M 998,72M 998,72M Загальна пропозиція 998 716 990,3995569 998 716 990,3995569 998 716 990,3995569

Поточна ринкова капіталізація Interactively — $ 16,95K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція $IXLY — 998,72M, зі загальною пропозицією 998716990.3995569. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 16,95K.